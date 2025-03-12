USAID приказало сотрудникам подчистить документацию

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID) приказало сотрудникам уничтожить документацию, в первую очередь — служебные документы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на служебную рассылку.

© Газета.ru

Исполняющая обязанности исполнительного директора USAID Эрика Карр распорядилась непрерывно измельчать и сжигать бумажные документы в архиве в штаб-квартире агентства в Вашингтоне. Под немедленное уничтожение попадают материалы из секретных сейфов и персональные досье.

Рубио: США закрывают 83% программ USAID

Кроме уничтожения архивов, занятые ими помещения также будут переданы другим ведомствам — Иммиграционной и таможенной полиции США.

Также Соединенные Штаты перестали финансировать некоторые проекты Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе касающиеся Украины, что привело к закрытию ряда программ.

Эти проекты финансировали Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент США.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.