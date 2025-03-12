Американист раскрыл последствия отказа России от условий США

Американист и политический аналитик Павел Дубравский выразил мнение в интервью «Ленте.ру», что отказ России от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине приведёт к новым антироссийским санкциям. По его словам, Вашингтон будет оказывать давление санкциями в банковском секторе, а также вторичными санкциями для других стран.

В качестве других возможных мер политолог назвал увеличение военной помощи Украине со стороны США.

Трамп сравнил переговоры с Россией и Украиной

Ранее Украина выразила готовность принять немедленное прекращение огня на 30 дней.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет при этом в беседе с ТАСС заявил, что Россия не заинтересована в продолжении конфликта на Украине и не позволит ввести себя в заблуждение.