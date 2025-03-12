Премьер Гренландии не захотел общаться с российскими СМИ

Глава правительства Гренландии Муте Боуруп Эгеде категорически не пожелал общаться с российскими СМИ, при этом охотно общаясь со всеми остальными журналистами. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представители всех политических партий Гренландии находятся возле единственного избирательного участка в столице острова Нууке. Среди них и Эгеде, с улыбкой раздающий комментарии для иностранных журналистов.

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Но как только российский корреспондент подошел к премьер-министру и сказал, что он представляет РИА Новости, Эгеде тут же перестал улыбаться, холодно и твердо заявил о своем отказе дать комментарий, а затем и вовсе удалился.

12 марта сообщалось, что в столице Гренландии из-за рекордной явки продлили работу избирательного участка.

10 марта президент США Дональд Трамп вновь заявил о стремлении присоединить Гренландию, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова.

Ранее власти Гренландии оценили вероятность острова стать независимым.