Fox: США и Украина не обсуждали отставку Зеленского на переговорах в Джидде

Делегации США и Украины не обсуждали на переговорах в Джидде отставку Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на источники.

По ее словам, участники переговоров в Саудовской Аравии также не поднимали тему проведения выборов президента на Украине.

Зеленский сообщил, что решение об отставке могут принять только граждане Украины

Во вторник в Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины. Они длились около 9,5 часа. По итогам переговоров на сайте Зеленского было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву. В заявлении также отмечено, что стороны договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов, чтобы укрепить экономику Украины.

С украинской стороны во встрече приняли участие глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, со стороны США - госсекретарь Марко Рубио и помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.