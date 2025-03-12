Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на сессии Европарламента в Страсбурге выступил с призывом готовиться к военной агрессии, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем.

«Больше, чем когда-либо, Европа должна подготовиться к худшему, чтобы предотвратить худшее: возможность военной агрессии против нас. Такая подготовка — единственный способ сдержать худшее», — заявил он.

Еврокомиссар Кубилюс: Европа должна затягивать конфликт на Украине

При этом Кубилюс подчеркнул, что сегодня военная промышленность России работает на полную мощность, а нынешние действия Америки представляют для Европы тревожный сигнал.

«Более чем когда-либо мы должны поддерживать и защищать Украину», — добавил еврокомиссар.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия поддерживает предложение о перемирии на Украине.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отмечал, что Россия готова к диалогу со странами ЕС, желающими мира.