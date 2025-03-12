Названы причины согласия Украины на прекращение огня

Украина согласилась на прекращение огня в конфликте с Россией из-за решения президента США Дональда Трампа остановить поставки военной помощи. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

© Лента.ру

«Наиболее сильными и реальными аргументами стало прекращение военной и разведывательной помощи. Именно это убедило [президента Украины] Владимира Зеленского поменять позицию», — подчеркнул политолог.

Макрон поддержал идею о 30-дневном перемирии на Украине

Он объяснил согласие властей Украины по итогам переговоров с США на временное перемирие в конфликте с Россией.

По мнению эксперта, на их позицию повлияло давление со стороны Белого дома, включая публичные выступления президента Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

Ранее США по итогам переговоров в Саудовской Аравии убедили Украину согласиться на прекращение огня. В ответ Белый дом отменит паузу в обмене разведданными и восстановит военную помощь Киеву.