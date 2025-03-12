Ермак заявил о готовности к переговорам, если Россия согласится на прекращение огня

Если Россия согласится на прекращение огня на 30 дней, Киев сразу же начнёт подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Об этом он рассказал на брифинге по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, передаёт украинское издание «Общественное».

Андрей Ермак: Украина готова на 30-дневное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни.

При этом в МИД Украины подчеркнули, что возможное прекращение огня не говорит о заморозке конфликта.