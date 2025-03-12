В НАТО анонсировали встречу генсека альянса с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 марта отправится в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

«В ходе своего визита он также встретится с высокопоставленными должностными лицами администрации и конгресса США», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что встреча Рютте и Трампа состоится 13 марта. Сам визит генсека продлится до 14 марта.

Темы переговоров не уточняются. Встреча генсека НАТО и президента США ранее не анонсировалась.

Накануне Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине. Генеральный секретарь альянса назвал «очень важным» начало переговоров как с российской стороной, так и с украинской.

В этот же день Рютте высказал мнение, что существуют и другие способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, помимо размещения европейских войск на территории страны. Он высказался в пользу решения Франции и Великобритании принять инициативу о гарантиях безопасности Киева после заключения перемирия.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США.