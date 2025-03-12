Ермак: Украина на следующей неделе обсудит с США детали прекращения огня

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На следующей неделе Украина начнет обсуждать с США детали прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта.

Ермак: Украина на следующей неделе обсудит с США детали прекращения огня
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Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает издание «Страна.ua».

«На следующей неделе мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», — сказал политик, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии американо-украинские переговоры.

Ермак отметил, что Украина хочет обсудить гарантии безопасности, которые позволят «стопроцентно предотвращать любую агрессию в будущем».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

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