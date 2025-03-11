Макрон озвучил позицию по 30-дневному перемирию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приветствует предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

"Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах США и Украины в Джидде и, в частности, идею о возможном 30-дневном прекращении огня", - написал французский лидер на своей странице в X.

По его словам, "теперь мяч явно находится на стороне России".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне намерены провести переговоры с российской стороной "позднее сегодня или завтра".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что контакты между представителями России и США состоятся в течение ближайших нескольких дней.

Фон дер Ляйен высказалась о переговорах Украины и США

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). В совместном заявлении по их итогам говорится, в частности, о том, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о минералах. Взамен США пообещали немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.