Ермак раскрыл детали режима прекращения огня

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заметил, что Киев готов к введению режима прекращения огня, а также его пролонгации. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Госдеп США во вторник, 11 марта, заявил, что Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии согласилась ввести режим прекращения огня на 30 дней.

Делегации на 9-часовых переговорах договорились сформировать контактные группы и немедленно начать консультации по установлению «прочного мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины».

Стармер: России следует согласиться на прекращение огня

Ермак уточнил, что Украина согласна на «немедленное введение временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон».

«Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира»,— отметил Ермак.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не исключает проведение переговоров с американской стороной.