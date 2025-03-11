Трамп заявил, что снова ждет Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.

У Трампа спросили, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки.

«Конечно, абсолютно», — ответил президент США.

Напомним, что прошлый визит Зеленского в Белый дом, который состоялся 28 февраля, закончился словесной перепалкой между ним и Трампом. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению». Кроме того было сорвано подписание сделки по редкоземельным металлам. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.