Стармер: России следует согласиться на прекращение огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал итоги многочасовых переговоров делегаций США и Украины в саудовском городе Джидда. Об этом пишет Sky News.

В ходе переговоров Украина согласилась на предложение о 30-дневном прекращении огня, а США заявили, что возобновят военную помощь и обмен разведданными с Киевом.

Зеленский прокомментировал итоги переговоров с США в Джидде

Глава правительства приветствовал «замечательный прорыв» в мирных переговорах, поздравил президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с достигнутыми успехами.

«Теперь нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы как можно скорее достичь прочного и надежного мира», — пояснил Стармер.

Премьер подчеркнул, что мяч теперь на российской стороне, «Россия должна согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий».

Стармер уточнил, что в ближайшие дни проведет переговоры с потенциальными членами миротворческой коалиции.