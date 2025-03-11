Для Зеленского допустили неприятный сюрприз после согласия на прекращение огня

Владимир Зеленский мог согласиться на предложение США о полном немедленном прекращении огня сроком на 30 дней в надежде на то, что Россия от этой идеи откажется. Такое мнение высказали журналисты украинского издания ««Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Они отметили, что новые заявления Киева о готовности к прекращению огня сроком на 30 дней звучат на фоне сделанных ранее официальными лицами заявлений о том, что без гарантий безопасности это невозможно.

На предложение Зеленский мог согласиться в надежде отрицательного ответа России, считают авторы издания. По их мнению, Украина в этом случае продолжит боевые действия, но только уже при американской поддержке. А Вашингтон может еще и усилить санкционное давление на Москву.

Издание считает, что для Зеленского будет «крайне неприятным сюрпризом», если на перемирие все же согласится Москва.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал предложение США о полном прекращении огня на 30-дневный срок. По мнению парламентария, на это Россия не пойдет, так как США за это время перевооружат Украину и начнут войну «по новой».