Трампу дали совет после переговоров США и Украины

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети США Дональду Трампу после переговоров Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

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По его словам, сначала перемирие нужно предложить сильной стороне.

«Вы сначала договариваетесь о прекращении огня со стороной, которая прорывается вперед, а затем представляете его отступающей стороне, или же у вас есть серьезные рычаги, чтобы поступить наоборот», — отметил эксперт.

Он указал на продвижение российских войск в Курской области и отступление оттуда Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сняли паузу на оказание военной помощи и предоставление разведданных.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским.