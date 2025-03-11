Ле Пен: Франция утратила своё влияние на международной арене

Президент Франции Эммануэль Макрон применяет всё более агрессивную риторику на фоне утраты страной влияния на международной арене, заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

«Трагедия в том, что США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров. Это колоссальная потеря влияния, в особенности для Франции, которая потеряла его в гораздо большем масштабе, чем другие страны ЕС», — приводит РИА Новости слова политика.

Ле Пен также подвергла Макрона критике за «теледипломатию» и его попытки манипулировать страхами граждан.

По её мнению, президент осознаёт, что Франция теряет своё влияние, и начинает использовать резкие выражения и военную риторику, чтобы создать иллюзию значимости на международной арене.

Ранее Ле Пен раскритиковала США за решение о приостановке помощи Украине.