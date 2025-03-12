Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует на этой неделе переговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, выступая в Белом доме, передает РИА Новости.

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«Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75% пути», — сказал республиканец.

Трамп и Путин провели переговоры

Несколькими часами ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что разговор Путина и Трампа состоится в пятницу, 14 марта. По его словам, «это будет больше, чем просто телефонный разговор».

11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее в Британии заявили о намерении делегации США лично встретиться с Путиным.