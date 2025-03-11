Фон дер Ляйен высказалась о переговорах Украины и США

Евросоюз приветствует переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Она назвала прошедшую встречу «позитивным событием», которое может стать шагом на пути к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины».

«Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США», — сказала фон дер Ляйен, отметив, что «теперь мяч на стороне России».

Также она заявила о готовности ЕС и его партнеров «сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах».