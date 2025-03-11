Трамп сделал заявление по итогам переговоров с Украиной

Глава США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Вашингтон надеется на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в саудовском городе Джидда прошли переговоры Киева и Вашингтона. Стороны подписали совместное заявление.

«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — отметил Трамп.

По его словам, американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.

«Мы хотим завершить этот конфликт, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед», — пояснил американский лидер.

Трамп заметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся.