Трамп сделал заявление по итогам переговоров с Украиной

Трамп: США рассчитывают на согласие Путина прекратить огонь на Украине
Глава США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Вашингтон надеется на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в саудовском городе Джидда прошли переговоры Киева и Вашингтона. Стороны подписали совместное заявление.
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — отметил Трамп.
По его словам, американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.
«Мы хотим завершить этот конфликт, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед», — пояснил американский лидер.
Трамп заметил, что если Москва откажется от предложенного перемирия, боевые действия продолжатся.