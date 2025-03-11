Захарова допустила контакты представителей России с США в ближайшие дни

Российская сторона не исключает возможности контактов с представителями США в ближайшие дни. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", — сказала представитель МИД РФ. Заявление было сделано после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что США и Россия проведут переговоры касательно урегулирования на Украине 11 или 12 марта. 11 марта состоялись переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча продлилась девять часов. По итогам переговоров украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является "взаимность" в данном вопросе.