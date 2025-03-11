Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения», перешла от вопроса «если конфликт закончится» к вопросу «как противостояние закончится». Об этом пишет РИА Новости.

С украинской стороны во встрече в саудовском городе Джидда участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть. Но мы также вникли в существенные детали того, как этот конфликт может быть окончательно прекращен», — отметил Уолц.

По его словам, украинцы готовы прекратить боевые действия, согласны сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всей планете.

Рубио призвал Россию принять предложение о прекращении огня

Советник уточнил, что в ближайшие дни намеревается провести переговоры с российскими коллегами.