Tasnim: израильские беспилотники нанесли удары по городу Газа

Израильские войска нанесли дронами серию ударов по городу Газа. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim. По имеющимся у него данным, израильские солдаты препятствуют открытию контрольно-пропускных пунктов и доставке на палестинские территории гуманитарных грузов. 9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить электроснабжение сектора Газа. 2 марта израильские войска заблокировали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыли все КПП. По данным телеканала Kan, это связано с отказом палестинского движения ХАМАС принять план урегулирования спецпосланника США Стивена Уиткоффа. 3 марта Kan сообщал, что Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не продлит первый этап соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников. По имеющейся у журналистов информации, израильская сторона в дополнение к прекращению доступа гуманитарной помощи в Газу планирует постепенно усиливать давление на палестинское движение.