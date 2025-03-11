Рубио призвал Россию принять предложение о прекращении огня

Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд заявлений после встречи делегаций Вашингтона и Киева в саудовском городе Джидда. В частности, он выразил надежду, что Россия примет предложение о прекращении огня. Об этом пишет РИА Новости.

С украинской стороны во встрече участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«[Президент США Дональд] Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это, США ждут ответа России. Вашингтон надеется, что Москва примет предложение и ждет ответа как можно скорее», — разъяснил Рубио.

По его мнению, лучшим проявлением «доброй воли» России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта.

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Рубио отметил, что конфликт на Украине не может иметь военного решения, урегулирование лежит в плоскости переговоров.

Госсекретарь заметил, что лидеры США и Украины поручили своим правительствам довести до конца подведение сделки по редкоземельным металлам.