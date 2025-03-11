Госдеп оценил переговоры с Украиной в Саудовской Аравии

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс оценила переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ПРАЙМ.

По словам Брюс, Белый дом оптимистично настроен по поводу встречи с представителями Украины. При этом она также добавила, что по итогам этих переговоров Вашингтон ожидает «фантастических новостей для человечества».

«Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону», — заявила Брюс.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров Украины и США в Джидде.