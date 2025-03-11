Зеленский прокомментировал итоги переговоров с США в Джидде

По словам Зеленского, в ходе переговоров Украина предложила США три вещи: «тишина в небе», «тишина на море» и «реальные меры доверия» ко всем дипломатическим действиям с Россией. Он объяснил, что первый и второй пункты включают в себя прекращение огня и использование ракет, бомб и БПЛА, а «мерой доверия» может послужить освобождение пленных.

При этом Зеленский подчеркнул, что США понимают эти аргументы, а также ведут конструктивный разговор. Он добавил, что американская делегация предложила «пойти еще дальше» и установить полное прекращение огня на срок в 30 дней.

«На 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот момент тишина заработает», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого Зеленский добавил, что США готовы возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Он также поблагодарил всех, кто оказал поддержку его стране, и подчеркнул, что Украина готова к мирному соглашению с Россией.

«Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Настало время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине», — добавил он.

Ранее Мировые СМИ прокомментировали переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии.