Стало известно, кто подтолкнул Украину и США к соглашению

Соединенное Королевство предприняло интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и Соединенные Штаты к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, пишет Bloomberg со ссылкой на британского чиновника.

Накануне прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых администрация США призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, где речь, в частности, идет о том, что Украина готова на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе указано, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют поставки продукции военного назначения Украине. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции российской стороны.

По словам британского чиновника, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения, поделились подробностями авторы публикации.

Ранее в Соединенных Штатах обратили внимание на важную деталь в заявлении по итогам встречи американской и украинской делегаций в Джидде. В совместном заявлении сторон не указан способ достижения прекращения огня, поделились своими наблюдениями там.