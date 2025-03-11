Киев выразил готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который могут продлить по взаимному согласию сторон, при его принятии и одновременном выполнении Россией. Об этом во вторник, 11 марта, заявил глава Офиса президента страны Андрей Ермак.

По его словам, Вашингтон сообщит России, что взаимность с ее стороны служит ключом к достижению мира. Также Ермак сообщил, что в ходе переговоров, прошедших в Саудовской Аравии, американская и украинская делегации обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса. Стороны согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины.

— Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс. В конце концов, президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, — заявил Ермак, передает РБК.

По сообщениям СМИ, США решили незамедлительно возобновить передачу военной помощи и разведывательной информации Украине. Журналисты также отметили, что американская и украинская стороны предприняли «важные шаги» по восстановлению прочного мира.