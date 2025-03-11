США возобновят обмен разведданными и помощь Украине

Соединенные Штаты возобновят обмен разведывательными данными с Украиной, а также помощь Киеву в сфере безопасности. Об этом заявил Госдепартамент США в совместном заявлении, сообщает Reuters.

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11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры американской и украинской делегации, посвященные завершению конфликта на Украине.

Украинские СМИ писали, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

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До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».