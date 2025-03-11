Генсек НАТО оценил попытки Трампа остановить конфликт на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил попытки президента США Дональда Трампа остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.
Во время пресс-конференции в Косово Рютте заявил, что благодаря усилиям Трампа в вопросе мирного соглашения по Украине произошел прорыв. Он также добавил, что американский президент прав в том, что прежде чем обсуждать поддержку мира, необходимо добиться подписания соответствующего соглашения. При этом Рютте считает, что над этими вопросами можно работать параллельно.
«Я хочу отметить тот факт, что произошел прорыв в плане начала переговоров как с русскими, так и с украинцами. Это очень важно», — заявил он.
Ранее Рютте заявил, что существуют различные способы обеспечить гарантии безопасности Украины, помимо размещения европейских войск на ее территории.