Вучич встретился с сыном Трампа

Президент Сербии Александр Вучич рассказал в соцсетях, что встретился в Белграде с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим. Об этом пишет РБК.

Трамп-младший — старший сын американского лидера. Сейчас работает вместе со своей сестрой Иванкой Трамп, а также братом Эриком Трампом в должности исполнительного вице-президента в компании своего отца Trump Organization.

«Я подчеркнул важность экономических и политических отношений между Сербией и США, а также важность стратегического сотрудничества между двумя странами и совместных проектов в ближайшие годы», — отметил Вучич.

Ранее сообщалось, что сыновья Трампа активно занимаются расширением семейного бизнеса на Ближнем Востоке.

Вучич предупредил о попытке совершения госпереворота в Сербии 15 марта

Так, они заключили соглашение с саудовской Dar Global о строительстве гостиничного комплекса Trump International в Омане стоимостью $500 млн и небоскреба класса премиум Trump Tower в Джидде.