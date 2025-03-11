Сийярто резко раскритиковал главу МИД Польши после спора с Маском

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска после его спора с главой МИД Польши из-за Украины и систем Starlink. Об этом пишет Telex.

Сийярто назвал польского коллегу одним из «подлейших, наиболее агрессивно провоенных» политиков в Европе, комментируя перепалку.

«И поскольку правительство США, очевидно, полностью отдано миротворчеству, я думаю, не удивительно, что спор между преданным миротворчеству политиком и агрессивно провоенным политиком может достичь такого уровня», – сказал Сийярто.

Несколько дней назад Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».

После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский написал, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины примерно $50 млн в год, и, если SpaceX покажет себя как ненадежный поставщик, Варшава будет вынуждена искать замену.

В ответ на эту публикацию госсекретарь Марко Рубио в соцсети X написал, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink». Маск же назвал Сикорского «маленьким человечком» и призвал его «остыть». Предприниматель подчеркнул, что замены Starlink не существует.