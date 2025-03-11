Каллас: ЕС получает сообщения, что переговоры США и Украины идут конструктивно
Представители Евросоюза получают сообщения о том, что переговоры Соединённых Штатов и Украины идут конструктивно.
Об этом сказала глава евродипломатии Кая Каллас.
США оптимистично настроены по поводу проходящих в Джидде переговоров с украинской делегацией и ожидают «фантастических новостей для человечества», заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
Ранее украинские СМИ написали о том, что представители Киева и Вашингтона в Джидде обсудили частичное перемирие в зоне конфликта на Украине.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о деталях переговоров представителей Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии.