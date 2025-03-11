В ООН осудили массовую атаку украинских беспилотников на российские регионы

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ООН осуждает любые нападения на гражданское население или инфраструктуру.

ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России
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Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя массовую атаку украинских беспилотников на российские регионы.

"Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе те, что, по сообщениям, унесли жизни 21 человека на Украине 7 марта и атаки, в которых погибли сегодня три человека в Москве", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что все нападения на мирных жителей и гражданские объекты "запрещены по международному праву и должны быть немедленно прекращены".

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