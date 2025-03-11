ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

ООН осуждает любые нападения на гражданское население или инфраструктуру.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя массовую атаку украинских беспилотников на российские регионы.

"Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе те, что, по сообщениям, унесли жизни 21 человека на Украине 7 марта и атаки, в которых погибли сегодня три человека в Москве", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что все нападения на мирных жителей и гражданские объекты "запрещены по международному праву и должны быть немедленно прекращены".