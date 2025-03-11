В Госдепе анонсировали «фантастические новости для человечества»

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США весьма оптимистично настроены после встречи в Саудовской Аравии американской и украинской делегаций.

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В соцсети Х она сделала запись, согласно которой «фантастические новости для человечества могут появиться». Поэтому настроение «очень оптимистичное».

«Мы понимаем, что находится на кону», — отметила она, комментируя проходящие переговоры.

Они проходили в городе Джидда. С американской стороны в них приняли участие государственный секретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.

В Госдепе «скрестили пальцы» на время переговоров с Украиной

Украинскую делегацию в Джидде представляют глава МИДа Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также министр обороны Рустем Умеров.