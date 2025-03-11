Во Франции выступили против демилитаризации Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выступил против демилитаризации Украины. Об этом сообщает Quest France.

Во время открытия Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам Лекорню заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины остается ее армия. По его словам, демилитаризация Киева приведет к нестабильности во всей Европе. При этом он также добавил, что оснащение и подготовка украинской армии будут обсуждаться на будущей встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с начальниками генштабов.

«Мы откажемся от любой демилитаризации Украины, которая станет абсолютным скандалом и откроет путь к нестабильности для всего европейского континента», — заявил Лекорню.

Ранее стало известно, что 12 марта во Франции рассмотрят резолюцию по изъятию активов России.