Вэнс рассказал о воевавшем в рядах ВСУ брате

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что его кузен Нейт Вэнс несколько лет воевал в рядах ВСУ. Он отметил, что «всегда считал двоюродного брата самым сильным человеком, которого знал», пишет Fox News.

Политик пояснил, что никогда не говорил публично о службе Нейта, потому что «не хотел подвергать его жизнь лишней опасности».

Вэнс заметил, что не желает спорить с родственником на политические темы в публичном пространстве, в особенности не хочет обсуждать конфликт на Украине.

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Ранее западные СМИ сообщили, что Нейт Вэнс служил в составе отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи». Он покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента.

Журналисты заметили, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией кузена по этому вопросу и хотел бы при встрече рассказать ему «правду без прикрас» о ситуации на Украине.