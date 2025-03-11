Сенатор Келли раскритиковал Маска за высказывания в свой адрес
Сенатор Марк Келли раскритиковал миллиардера Илона Маска за то, что он назвал его «предателем». Об этом пишет Daily Mail.
По данным газеты, сенатор в 2022-2025 годах три раза посетил Украину. В ходе визитов он общался с официальными лицами, навещал раненых солдат в госпиталях, беседовал с киевлянами, возлагал цветы к «Стене памяти». После его последней поездки Маск осудил Келли, назвал его «предателем».
История с Маском вызвала бурную общественную дискуссию в США, корреспонденты ведущих СМИ взяли у сенатора интервью, попросили его прокомментировать слова бизнесмена.
«Я принёс присягу этой стране. Я участвовал в боевых действиях. Я служил во флоте 25 лет», — отметил Келли.
По его мнению, Маск — несерьезный парень, который в свои 53 года ведет себя «как двенадцатилетний мальчишка».
Сенатор также раскритиковал Маска за увольнение сотрудников больниц Министерства по делам ветеранов, заявил, что все его действия как руководителя департамента эффективности в администрации Дональда Трампа направлены на то, чтобы провести масштабное снижение налогов «для таких миллиардеров, как он сам».
«Он несерьёзный парень. Ему следует вернуться к созданию ракет», — подчеркнул Келли.
Ранее Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком» и «марионеткой» американского миллиардера Джорджа Сороса.