Сенатор Марк Келли раскритиковал миллиардера Илона Маска за то, что он назвал его «предателем». Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, сенатор в 2022-2025 годах три раза посетил Украину. В ходе визитов он общался с официальными лицами, навещал раненых солдат в госпиталях, беседовал с киевлянами, возлагал цветы к «Стене памяти». После его последней поездки Маск осудил Келли, назвал его «предателем».

История с Маском вызвала бурную общественную дискуссию в США, корреспонденты ведущих СМИ взяли у сенатора интервью, попросили его прокомментировать слова бизнесмена.

«Я принёс присягу этой стране. Я участвовал в боевых действиях. Я служил во флоте 25 лет», — отметил Келли.

По его мнению, Маск — несерьезный парень, который в свои 53 года ведет себя «как двенадцатилетний мальчишка».

Маск раскритиковал Зеленского

Сенатор также раскритиковал Маска за увольнение сотрудников больниц Министерства по делам ветеранов, заявил, что все его действия как руководителя департамента эффективности в администрации Дональда Трампа направлены на то, чтобы провести масштабное снижение налогов «для таких миллиардеров, как он сам».

«Он несерьёзный парень. Ему следует вернуться к созданию ракет», — подчеркнул Келли.

Ранее Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком» и «марионеткой» американского миллиардера Джорджа Сороса.