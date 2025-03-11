Армения захотела статус наблюдателя в БРИКС

Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя в БРИКС. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян в интервью WION.

Он напомнил, что республика уже участвовала в работе БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя в этой организации и хочет изучить возможности, которые дает это сотрудничество.

Ранее основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку БРИКС. «Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО», — призвал исполнитель.

Путин назвал количество готовых сотрудничать с БРИКС стран

До этого стало известно, что Пакистан потратит 582 миллиона долларов на покупку 1,1 процента акций Нового банка развития БРИКС с целью повышения независимости от Всемирного банка и Международного валютного фонда. Решение о создании НБР с целью финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах реализовали в 2014 году Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.