В Госдепе «скрестили пальцы» на время переговоров с Украиной

США «скрестили пальцы» на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии, рассказала официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Об этом пишет телеканал CNN.

Переговоры проходят в Джидде, в них участвуют госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны, глава администрации президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров — с украинской.

«Скрестили пальцы, работа продолжается. Это все, что я могу сказать», — отметила представительница Госдепа.

Ранее Ермак сообщил, что «работа в процессе». Он добавил, что встреча с командой США началась очень конструктивно, стороны работают «над достижением справедливого и прочного мира».

Уолтц сделал заявление о переговорах с Украиной

Уолтц, в свою очередь, заметил, что Вашингтон и Киев «движутся к цели».