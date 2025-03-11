Рютте заявил об «иных» гарантиях безопасности Киеву, кроме отправки военных

Аксинья Кравченко

Есть и иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины после урегулирования конфликта, кроме отправки европейских сил. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

Рютте заявил об «иных» гарантиях безопасности Киеву, кроме отправки военных
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По его словам, то, что Франция и Великобритания приняли инициативу о гарантиях безопасности Украины после урегулирования конфликта является хорошим развитием событий.

«Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент США Дональд Трамп, мир еще не достигнут» — добавил Рютте на пресс-конференции во время визита в Приштину.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.

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