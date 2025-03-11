Рютте заявил об «иных» гарантиях безопасности Киеву, кроме отправки военных

Есть и иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины после урегулирования конфликта, кроме отправки европейских сил. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

По его словам, то, что Франция и Великобритания приняли инициативу о гарантиях безопасности Украины после урегулирования конфликта является хорошим развитием событий.

«Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент США Дональд Трамп, мир еще не достигнут» — добавил Рютте на пресс-конференции во время визита в Приштину.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.