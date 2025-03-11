Госдеп призвал скрестить пальцы на время переговоров с Украиной

США «скрещивают пальцы» на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии, городе Джидде, и рассчитывают на успешные итоги. Таким образом предварительно прокомментировала ситуацию официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает телеканал CNN.

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«Скрестили пальцы, работа продолжается (...) Это все, что я могу сказать», — ответила представитель Госдепа на вопрос журналистов.

При этом Брюс отказалась как-либо дополнительно комментировать ситуацию о переговорах и их предварительных результатах.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии. Как отмечает телеканал CNN, госсекретарь США Марко Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча между американской и украинской делегациями. На вопрос о том, как прошла встреча, Уолтц ответил, что они «приближаются к цели».