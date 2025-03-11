Премьер Онтарио заявил, что страна не отступит перед новыми мерами США

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна не отступит перед новыми мерами США в сфере торговли.

«Мы не отступим. Мы будем непреклонны. Я приношу извинения американскому народу за то, что президент Трамп решил провести ничем не спровоцированную атаку на нашу страну... Давайте сядем за стол переговоров», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Канаду отменить «антиамериканский тариф» на молочные продукты, пригрозив повышением автомобильных пошлин.

Он также предложил Канаде стать штатом США для урегулирования вопроса.