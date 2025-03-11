Трамп назвал Канаде способ урегулировать ситуацию с пошлинами

Президент США Дональд Трамп назвал Канаде способ, который позволил бы урегулировать ситуацию с пошлинами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, вопрос с пошлинами может быть полностью разрешен, если Канада станет 51-м штатом США. Такое заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут в большей безопасности, как в военном, так и в других отношениях, чем когда-либо прежде, больше не будет проблем с северной границей, а самая великая и могущественная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной ее частью», — заявил он.

При этом Трамп также считает, что Канада и США стали разными странами из-за «искусственной линии разграничения», а объединившись, они создали бы «самую безопасную и красивую страну в мире».

«Ваш замечательный национальный гимн будет по-прежнему звучать, но будет символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир», — добавил он.

На этом фоне Трамп также ввел повышенные пошлины на канадские сталь и алюминий. Согласно инициативе главы Белого дома, пошлины на эти металлы были повышены с 25% до 50%. По словам Трампа, такое решение стало ответом на пошлины в 25% на американское электричество, которые ввели в Онтарио. Он также добавил, что в ближайшее время собирается ввести режим национального чрезвычайного положения в энергетике из-за действий Канады.

Помимо недовольства пошлинами на электричество, Трамп также выразил несогласие с канадскими пошлинами на молочную продукцию из США. По его словам, они являются «возмутительными» и «антиамериканскими».

«Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины в 250–390% на различные молочные продукты из США, которые уже давно считаются вопиющими», — написал он.

Кроме того, Трамп также заявил, что собирается увеличить пошлины на канадские автомобили. По словам Трампа, существенное увеличение пошлин со стороны США может привести к «закрытию» всего автопрома в Канаде.