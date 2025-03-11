«Опасная перспектива для Украины»: Мировые СМИ о переговорах в Джидде

Мировые СМИ прокомментировали переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии.

Говоря о встрече американской и украинской делегаций, французское издание Le Figaro предсказало сложные переговоры для Киева. По мнению издания, Вашингтон будет склонять украинскую сторону к территориальным уступкам.

«Удастся ли Киеву выдержать давление США, которые склоняют Киев к территориальным уступкам в пользу Москвы?», — спрашивает издание.

Британский журнал The Economist предполагает, что переговоры в Саудовской Аравии могут привести к «моменту катарсиса». При этом издание отмечает, что для Украины «вырисовывается опасная перспектива», если и эти переговоры провалятся.

«В течение десяти дней, прошедших после скандала в Овальном кабинете, Украина испытывала на себе гнев Дональда Трампа. Сейчас должен наступить момент катарсиса — либо последует очередное жестокое наказание. <...> Любое успешное и долгосрочное мирное соглашение потребует от Америки оказания давления на Кремль, чтобы он его выполнил, а затем продолжал это делать. <...> Для Украины вырисовывается опасная перспектива того, что провал переговоров может спровоцировать еще большее давление со стороны Америки», — пишет The Economist.

Немецкое издание T-Online отмечает, что недавний конфликт между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом омрачил отношения между странами, однако на переговоры в Саудовской Аравии «возлагаются новые надежды».

«На переговоры в Саудовской Аравии Зеленский возлагает новые надежды. <...> Как сам Зеленский, так и представители американского правительства в преддверии встречи в Саудовской Аравии демонстрировали сдержанный оптимизм. <...> Президент США Дональд Трамп также демонстрирует в отношении этих переговоров доброе расположение», — отмечает издание.

Британский таблоид The Guardian при этом считает, что Трамп сосредоточился не на достижении прочного мира между Украиной и Россией, а на оказании давления на украинскую сторону.

«Белый дом сформулировал политику Трампа в отношении Украины как направленную на достижение прочного "мира", вот только президент сосредоточился в первую очередь на оказании давления на Зеленского, чтобы тот передал минеральные богатства своей страны США», — подчеркивает The Guardian.

В свою очередь, американская газета Washington Post пишет о том, что особенно сложное положение в этих переговорах занимает Владимир Зеленский — ему нужно показать поддержку действиям Трампа, хотя последний избегает темы будущих гарантий безопасности Украине.