Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером объяснил заявление миллиардера Илона Маска о необходимости США выйти из состава НАТО, а также оценил вероятность принятия в Вашингтоне соответствующего решения.

Ранее Маск отметил, что США следует выйти из НАТО. «Нам по-настоящему стоит это сделать. Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы», - прокомментировал он в X призыв одного из пользователей к выходу Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.

Провокационные заявление Маска по НАТО – это часть той игры, которую ведет президент США Дональд Трамп. С их помощью миллиардер пытается заставить членов Североатлантического альянса начать тратить больше денег на военные расходы, чтобы США не тащили на себе весь блок, ведь сейчас, по сути, происходит именно это. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В условиях предстоящего столкновения с Китаем президент США пытается видоизменить весь западный альянс, добавил аналитик.

«Трамп хочет, чтобы в этом столкновении участвовали не только США, но и весь блок НАТО. А для этого ему нужно, чтобы в Североатлантическом альянсе, помимо США, были бы и другие серьезные акторы. Сейчас же у Трампа с этим возникли проблемы, ведь США занимают центральное место в НАТО, а остальные члены альянса - просто их нахлебники. Поэтому он пытается изменить данную ситуацию. И провокационные заявления Маска направлены на то, чтобы взбудоражить остальных членов альянса», - отметил эксперт.

По словам Каргина, в реальности выход США из состава НАТО маловероятен, и это понимают в Европе. Специалист напомнил, что еще в 2023 году Конгресс запретил американскому президенту выводить страну из Североатлантического альянса без соответствующего согласия со стороны законодателей.

«При этом одним из авторов данного закона был Марко Рубио - нынешний госсекретарь США, то есть действующий член команды Трампа. Конечно, при большом желании все это можно будет обойти, но представить, что Трамп будет действовать вопреки подготовленному членом его команды закону, крайне сложно. Так что сейчас все понимают, что прозвучавшие в Вашингтоне заявления о НАТО – это, скорее, информационный вброс, однако он демонстрирует серьезность намерений нынешней администрации США переформатировать альянс», - сказал он.

Эксперт также усомнился в данных британского таблоида Daily Mai, согласно которым Трамп может отказаться от лидерства США в НАТО в пользу Великобритании или Франции.

«Это невозможно. Военные потенциалы Великобритании и Франции несопоставимы с американским. Кроме того, если такое и произойдет, то в изоляционистской части Америки это будет восприниматься, как поражение Трампа. Поэтому лидерство в НАТО президент США тоже никому не уступит», - отметил эксперт.

В рамках давления на союзников США по НАТО Вашингтон может попытаться отменить 5-ю статью устава организации, которая подразумевает поддержку подвергшегося нападению члена блока остальными его участниками, считает политолог.

«Скорее всего, в случае возникновения каких-то военных конфликтов американцы просто будут отказываться от патронажа тех стран, которые не станут платить за участие в альянсе и увеличивать расходы на военные нужды. Так что, полагаю, нам следует ожидать отмены 5-й статьи устава НАТО», - заключил Каргин.

Согласно данным Associated Press, США не пригласили на саммит военных представителей в Париже 11 марта. Отмечалось, что в число неприглашенных делегатов вошли также Хорватия и Черногория. Остальные 32 страны являются участниками НАТО. По информации агентства, на встрече будет обсуждаться создание международных сил безопасности для Киева.