Сийярто заявил о нападении на суверенитет Венгрии
Венгрия расценивает атаку украинских войск на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом во вторник, 11 марта, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Он добавил, что из-за атаки украинского дрона приостановились поставки нефти из России в Венгрию. По словам министра, Будапешт считает атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру «неприемлемыми».
— Нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для нефтеснабжения нашей страны, потому что если его эксплуатация невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически практически невозможна. <...> Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать, — заявил Сийярто в своем видеообращении, опубликованном в Facebook*.
4 марта министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил, что в страну перестала поступать нефть из российского нефтепровода «Дружба». Он добавил, что нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к подобным обстоятельствам, а также отметил наличие надежной системы государственных резервов и отсутствие дефицита сырья для чешских компаний и домохозяйств.
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