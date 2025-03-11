Британский телеканал Sky News сообщает, что чиновники из Белого дома «не хотят ничего слышать» о возвращении Украины к старым границам.

Такое заявление чиновники из США сделали «в частном порядке» на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Как уточняет издание, представители Украины хотят обсудить вопрос возвращения их страны к границам 2014 или 2022 года. Однако представители США, по информации Sky News, не поддерживают подобные инициативы.

«Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, в какой форме будет прекращение огня», — сообщил изданию международный корреспондент Алекс Росси.

Ранее на эту тему также высказался госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Украине «будет очень сложно» вернуться к тем границам, которые у нее были до 2014 года.