Один из муниципальных депутатов японского города Хакодатэ устроил скандал из-за «ошибки» на карте страны, размещенной на сайте для поиска работы. Об этом пишет портал Yahoo News Japan.

На карте Япония была изображена без так называемых «Северных территорий» (Южно-Курильских островов, входящих в состав России).

Карта была заменена на «политически верную», а власти города принесли извинения.

«Размещенная на сайте карта использовалась исключительно для иллюстрации местоположения Хакодатэ. Исключение Северных территорий не было намеренным актом, никаких целей этим мы не преследовали», — уточнили в городском департаменте экономики.

МИД РФ настаивает на том, что российский суверенитет над Курилами (островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группой островов Хабомаи) не подлежит сомнению, так как он оформлен в соответствии с международно-правовыми нормами. Токио, в свою очередь, требует их вернуть.

Площадь островов как таковых составляет 5 тысяч км², общая площадь, включая 200-мильную экономическую зону, примерно 200 тысяч км².