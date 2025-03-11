Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах с украинской делегацией. Об этом сообщил помощник американского главы по нацбезопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

У него спросили, как идут переговоры украинской и американской делегаций в Джидде.

«Мы продвигаемся», — ответил Уолтц.

Ранее сообщалось, что в Джидде стартовали переговоры между делегациями Украины и США. Со стороны Киева в нее вошли глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. США же на встрече представляют госсекретарь Марко Рубио и Уолтц. Отмечалось, что одной из тем переговоров станет готовность Киева предпринять шаги к мирному урегулированию конфликта с Россией.