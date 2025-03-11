Пока вы не уснули: цель масштабной атаки БПЛА на РФ и обвал доллара

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В Кремле назвали цель масштабной атаки беспилотников ВСУ на Россию

Украина, организовав налет беспилотников на Россию, может пытаться подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя теракт, Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобным атакам со стороны российских войск были проведены заранее. Это позволяет обеспечивать безопасность Москвы, Московской области и остальных регионов страны.

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Курс доллара упал до минимума с конца февраля

Курс доллара, который используется для расчета на внебиржевом рынке, впервые с 26 февраля опустился ниже 85 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 15:16 по московскому времени курс доллара снизился на 1,32 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 84,92 рубля, что является минимальным значением с 26 февраля. Официальный курс Банка России на 11 марта — чуть больше 88 рублей за доллар и 95 рублей за евро.

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Меркель назвала средство достижения мира на Украине

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что к урегулированию украинского конфликта стоит подключить дипломатию.

«Одних военных средств будет недостаточно… Политика должна объединить позиции, кажущиеся несовместимыми», — сказала Меркель.

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В офисе Зеленского призвали не допустить прекращения огня на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не допустить прекращения огня на Украине без предоставления гарантий безопасности республике.

С таким заявлением он выступил в колонке для The Guardian.

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В Японии произошел скандал из-за принадлежности Курил

В японском городе Хакодатэ депутат муниципального собрания обнаружил, что на сайте по трудоустройству на карте Японии не отображены Курильские острова, пишет Yahoo.

Оказалось, что на протяжении десяти лет карта Хоккайдо обходилась без Северных территорий. Так в Японии называют четыре Южно-Курильских острова: архипелаг Хабомаи и острова Итуруп, Кунашир, Шикотан.

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Назван возраст самого старого россиянина с самозапретом на кредиты

За десять дней работы сервиса на портале «Госуслуги» более пяти миллионов граждан РФ активировали функцию самозапрета на получение кредитов. Об этом сообщает Минцифры в Telegram.

В ведомстве напомнили о том, что услуга была запущена с 1 марта.

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Генсек ОБСЕ прокомментировал атаку БПЛА на Россию

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу после посещения места падения БПЛА в Подмосковье выразил надежду, что таких происшествий больше не будет ни в Москве, ни в Киеве.

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Российский школьник напал с ножом на одноклассника

В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на своих одноклассников. Пострадали двое подростков, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в результате происшествия пострадали двое подростков. Ученик восьмого класса напал на сверстников в учебном учреждении № 117 в Сормовском районе города.

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Лолита оценила сообщения о подготовке Пугачевой покушения

Певица Лолита Милявская назвала шуткой обвинения своей коллеги Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Пугачева, отметила Лолита, сейчас живет тихой жизнью с детьми и не могла подготовить покушение.

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Лавров оценил предложения о вводе миротворцев на Украину

В настоящее время предложения о вводе миротворцев на Украину выглядят как попытка спасти остатки украинских властей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

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